Под Екатеринбургом сгорел ангар со строительной техникой



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Шабровский сгорел ангар со строительной техникой на железнодорожном переезде в Северо-Шабровском карьере. Сообщение о возгорании поступило вчера в 19:06.В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что на площади 900 квадратных метров сгорели ангар, два грузовика Scania, два трактора Т-40, фронтальный погрузчик, два автомобиля УАЗ и бульдозер.На место происшествия выезжали 48 огнеборцев на 15 спецмашинах. Тушение возгорания осложнялось плотным задымлением, угрозой взрывов газовых баллонов и удаленностью водоисточника на 1,7 километра.Открытое горение удалось ликвидировать в 22:38. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились сегодня в 00:50.