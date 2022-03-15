Под Екатеринбургом сгорел ангар со строительной техникой
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В поселке Шабровский сгорел ангар со строительной техникой на железнодорожном переезде в Северо-Шабровском карьере. Сообщение о возгорании поступило вчера в 19:06.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что на площади 900 квадратных метров сгорели ангар, два грузовика Scania, два трактора Т-40, фронтальный погрузчик, два автомобиля УАЗ и бульдозер.
На место происшествия выезжали 48 огнеборцев на 15 спецмашинах. Тушение возгорания осложнялось плотным задымлением, угрозой взрывов газовых баллонов и удаленностью водоисточника на 1,7 километра.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Открытое горение удалось ликвидировать в 22:38. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились сегодня в 00:50.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что на площади 900 квадратных метров сгорели ангар, два грузовика Scania, два трактора Т-40, фронтальный погрузчик, два автомобиля УАЗ и бульдозер.
На место происшествия выезжали 48 огнеборцев на 15 спецмашинах. Тушение возгорания осложнялось плотным задымлением, угрозой взрывов газовых баллонов и удаленностью водоисточника на 1,7 километра.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Открытое горение удалось ликвидировать в 22:38. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились сегодня в 00:50.
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