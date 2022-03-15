В ДТП на свердловской трассе погиб младенец



Фото: УГИБДД по Свердловской области



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ДТП на трассе Свердловской области погибли два человека, в том числе младенец. Авария произошла на шестом километре автодороги Талица – Тугулым сегодня утром.Как рассказали«Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, по предварительном данным 38-летняя женщина-водитель Renault допустила неуправляемый занос и столкновение со встречным Ford под управлением 48-летний женщины. От столкновения автомобиль буквально разорвало пополам.В результате ДТП погибли пассажиры Renault – 42-летняя женщина и месячный ребенок. Погибший младенец – сын водителя Renault.Кроме того, травмы получили женщина-водитель и 40-летний пассажир Renault. Их доставили в Талицкую ЦРБ. Туда же отвезли женщину-водителя Ford.