В ДТП на свердловской трассе погиб младенец

17.54 Вторник, 22 марта 2022
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В ДТП на трассе Свердловской области погибли два человека, в том числе младенец. Авария произошла на шестом километре автодороги Талица – Тугулым сегодня утром.

Как рассказали«Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, по предварительном данным 38-летняя женщина-водитель Renault допустила неуправляемый занос и столкновение со встречным Ford под управлением 48-летний женщины. От столкновения автомобиль буквально разорвало пополам.


Фото: УГИБДД по Свердловской области


В результате ДТП погибли пассажиры Renault – 42-летняя женщина и месячный ребенок. Погибший младенец – сын водителя Renault.

Кроме того, травмы получили женщина-водитель и 40-летний пассажир Renault. Их доставили в Талицкую ЦРБ. Туда же отвезли женщину-водителя Ford.


Фото: УГИБДД по Свердловской области


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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