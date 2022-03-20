Пассажиры подрались в екатеринбургском троллейбусе
Происшествия
Фото: телеграм-канал «Екатское чтиво»
В троллейбусе №6 в Екатеринбурге подрались пассажиры. Как сообщает телеграм-канал «Екатское чтиво», конфликт произошел из-за пьяного пожилого мужчины.
По словам очевидца, мужчина громко и неприлично выражался. Молодой человек сделал ему замечание. После этого началась потасовка. Закончился конфликт тем, что буйного мужчину и его компанию выгнали из троллейбуса водитель и другие пассажиры.
В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу «Вечерним ведомостям» рассказали, что по данному факту служба участковых уполномоченных отдела полиции № 13 проводит проверку. Заявлений от участников инцидента в полицию не поступало.
По словам очевидца, мужчина громко и неприлично выражался. Молодой человек сделал ему замечание. После этого началась потасовка. Закончился конфликт тем, что буйного мужчину и его компанию выгнали из троллейбуса водитель и другие пассажиры.
В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу «Вечерним ведомостям» рассказали, что по данному факту служба участковых уполномоченных отдела полиции № 13 проводит проверку. Заявлений от участников инцидента в полицию не поступало.
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