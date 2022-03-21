Екатеринбурженка скончалась в больнице после ДТП с грузовиком



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель грузовика ДАФ сбил пенсионерку. Женщина скончалась от полученных травм в больнице.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что ДТП произошло вчера в 19:05 около дома №4 по переулку Базовый. По предварительным данным, водитель грузовика ДАФ при повороте направо на перекрестке Сибирский тракт – переулок Базовый сбил женщину, которая переходила проезжу часть на зеленый сигнал светофора.Женщину 1954 года рождения доставили в больницу с переломами костей голени. Спустя четыре часа она скончалась от полученных травм. По данным ГИБДД, в момент аварии женщина шла в магазин за продуктами.За рулем грузовика находился 51-летний мужчина со стажем вождения 22 года. Он привлекался в административной ответственности за нарушение ПДД 33 раза. Водитель пояснил, что на перекрестке поворачивал направо на зеленый сигнал светофора и не заметил женщину, переходившую дорогу.