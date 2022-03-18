В Екатеринбурге автобус №38 протаранил троллейбус, пострадали семь человек



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель автобуса протаранил троллейбус, остановившийся на остановке «Гончарная». В ДТП пострадали семь пассажиров. Авария произошла 21 марта в 20:25.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, водитель автобуса маршрута №38 ехал по улице Щербакова со стороны переулка Широкий в сторону переулка Гончарный, не обеспечил постоянный контроль за движением и врезался в стоящий на остановке троллейбус.В результате аварии пострадали семь пассажиров автобуса. 16-летнюю девушку доставили в ДГКБ №9 с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Три пассажира – две женщины и мужчина – получили перелом носа. У самой старшей пассажирки 1960 года рождения предварительно диагностировали перелом лучевой кости. Еще одна женщина получила ушиб правого коленного сустава. Седьмая пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт с повреждением связок правого коленного сустава.За рулем автобуса находился 39-летний мужчина со стажем вождения 16 лет. Он рассказал, что, подъезжая к остановке «Гончарная», не рассчитал расстояние до впереди стоящего троллейбуса. Водитель применил торможение, но столкновения избежать не удалось.Троллейбусом управляла 42-летняя женщина с водительским стажем 17 лет. Оба водителя в момент ДТП были трезвые.