Четырехлетняя девочка пострадала в столкновении легковушек в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столкновении Nissan Qashqai и Lada Vesta в уральской столице пострадала четырехлетняя девочка. ДТП произошло вечером 20 марта на улице Блюхера. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.По предварительным данным, водитель Nissan Qashqai ехал по Егоршинскому подходу со стороны улицы Блюхера и при перестроении в левую полосу не уступил дорогу автомобилю Lada Vesta, в результате чего произошло столкновение.В ДТП пострадала четырехлетняя пассажирка Nissan. Ее доставили в ДГКБ №9 с ушибом щеки. В момент аварии она находилась на заднем пассажирском сидении в бустере, не соответствующем росту и весу ребенка.Автомобилем Nissan Qashqai управлял 60-летний мужчина со стажем вождения 24 года. Он рассказал, что при перестроении не увидел приближающуюся в попутном направлении машину.