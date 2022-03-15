В Екатеринбурге инкассаторский автомобиль насмерть сбил пенсионерку
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге вчера, 20 марта, водитель инкассаторского автомобиля Fiat Ducato насмерть сбил женщину-пешехода. ДТП произошло около 16:00 в переулке Красный.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Fiat Ducato ехал по переулку Красный в сторону Еремина и допустил наезд на женщину, переходящую дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП женщина 1941 года рождения скончалась от полученных травм на месте происшествия.
За рулем автомобиля находился 32-летний мужчина со стажем вождения 12 лет. Результаты медицинского освидетельствования показали, что он был трезв. Водитель пояснил, что ехал по переулку Красный, когда неожиданно с левой стороны из-за стоящего автомобиля выбежала женщина. Он принял меры к экстренному торможению, но избежать наезда не удалось.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Fiat Ducato ехал по переулку Красный в сторону Еремина и допустил наезд на женщину, переходящую дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП женщина 1941 года рождения скончалась от полученных травм на месте происшествия.
За рулем автомобиля находился 32-летний мужчина со стажем вождения 12 лет. Результаты медицинского освидетельствования показали, что он был трезв. Водитель пояснил, что ехал по переулку Красный, когда неожиданно с левой стороны из-за стоящего автомобиля выбежала женщина. Он принял меры к экстренному торможению, но избежать наезда не удалось.
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