Из загородного центра «Таватуй» во время пожара эвакуировали 50 детей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 19 марта, в загородном центре «Таватуй» произошел пожар. После срабатывания пожарной сигнализации из здания были оперативно эвакуированы 55 человек: 50 детей и 5 взрослых.Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около 13.00, а уже в 13.36 огонь был локализирован. В 13.51 спасатели ликвидировали открытое горение. В результате происшествия никто не пострадал.Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 20 квадратных метров – горели личные вещи в одной из комнат спального корпуса.