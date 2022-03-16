Из загородного центра «Таватуй» во время пожара эвакуировали 50 детей
Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня, 19 марта, в загородном центре «Таватуй» произошел пожар. После срабатывания пожарной сигнализации из здания были оперативно эвакуированы 55 человек: 50 детей и 5 взрослых.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около 13.00, а уже в 13.36 огонь был локализирован. В 13.51 спасатели ликвидировали открытое горение. В результате происшествия никто не пострадал.
Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 20 квадратных метров – горели личные вещи в одной из комнат спального корпуса.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около 13.00, а уже в 13.36 огонь был локализирован. В 13.51 спасатели ликвидировали открытое горение. В результате происшествия никто не пострадал.
Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 20 квадратных метров – горели личные вещи в одной из комнат спального корпуса.
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