В Нижнем Тагиле чиновник поскользнулся и сломал ногу у здания районной администрации

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Недалеко от здания администрации Дзержинского района Нижнего Тагила поскользнулся и сломал ногу ее сотрудник. Об этом на заседании постоянной комиссии думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству рассказал депутат Руслан Юсупов, выражая тем самым недовольство состоянием улиц.«Сатира какая-то. На днях, например, сотрудник администрации сломал ногу, поскользнувшись рядом со зданием администрации Дзержинского района. Смешно?», – возмутился депутат.На заседании обсуждалось состояние ливневых канализационных систем города, очистка дорог от снега в частном секторе, а также работа управляющих компаний, на которые жалуются жители города. Депутат Михаил Кручинин отметил, что жильцам приходится решать вопросы очистки дворовых территорий через Госжилинспекцию. Она была создана в 2014 году и должна была контролировать работу управляющих компаний, пишет АН «Между строк».Так как вопрос со снегом нужно решать, как можно скорее, депутаты приняли решение вернуть полномочия районными администрациям, а также попросить их организовать внеплановые проверки работы коммунальщиков.