В Екатеринбурге в аварии с тремя иномарками пострадал человек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 18 марта, в Екатеринбурге на перекрестке улиц Шаумяна — Серафимы Дерябиной столкнулись три иномарки. В результате происшествия пострадал 23-летний молодой человек.Как рассказали в ГИБДД Екатеринбурга, водитель «Ford С-Max» при повороте на перекрестке нарушил правила движения, в результате чего столкнулся с «Chevrolet Cruze», которую от удара откинула на проезжающую мимо «Kia Rio».По предварительным данным, водители «Ford» и «Kia Rio» не пострадали, а вот водителю «Chevrolet Cruze» понадобилась помощь врачей. Его госпитализировали с переломом лучевой кости левой руки.