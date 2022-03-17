В Екатеринбурге в аварии с тремя иномарками пострадал человек
Происшествия
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 18 марта, в Екатеринбурге на перекрестке улиц Шаумяна — Серафимы Дерябиной столкнулись три иномарки. В результате происшествия пострадал 23-летний молодой человек.
Как рассказали в ГИБДД Екатеринбурга, водитель «Ford С-Max» при повороте на перекрестке нарушил правила движения, в результате чего столкнулся с «Chevrolet Cruze», которую от удара откинула на проезжающую мимо «Kia Rio».
По предварительным данным, водители «Ford» и «Kia Rio» не пострадали, а вот водителю «Chevrolet Cruze» понадобилась помощь врачей. Его госпитализировали с переломом лучевой кости левой руки.
Как рассказали в ГИБДД Екатеринбурга, водитель «Ford С-Max» при повороте на перекрестке нарушил правила движения, в результате чего столкнулся с «Chevrolet Cruze», которую от удара откинула на проезжающую мимо «Kia Rio».
По предварительным данным, водители «Ford» и «Kia Rio» не пострадали, а вот водителю «Chevrolet Cruze» понадобилась помощь врачей. Его госпитализировали с переломом лучевой кости левой руки.
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