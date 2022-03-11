В ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге пострадали два человека



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Бебеля произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса №46. В результате ДТП пострадали два человека, в том числе несовершеннолетняя девочка.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, около 09:40 водитель автобуса ПАЗ ехал по улице Бебеля в сторону Пехотинцев, не обеспечил постоянный контроль за движением и врезался в металлическое ограждение с последующим столкновением с Toyota Land Cruiser 120. От удара иномарку отбросило на Toyota Land Cruiser 200.В результате аварии пострадали пассажиры Toyota Land Cruiser 120. В больницу доставили 16-летнюю девочку с травмами головы и спины, а также 50-летнего мужчину с травмами головы.За рулем автобуса находился 50-летний мужчина со стажем вождения шесть лет. Он пояснил, что направлялся на остановку на улице Пехотинцев, чтобы забрать пассажиров. При движении по Бебеля водитель начал совершать маневр и не справился с управлением, из-за чего автобус занесло на металлическое ограждение, а затем произошло столкновение с машинами.Отмечается, что в момент аварии в салоне автобуса пассажиров не было.