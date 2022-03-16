На Старой Сортировке в Екатеринбурге произошла коммунальная авария
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге на Старой Сортировке произошла коммунальная авария. Вода разлилась по улицам Расточной и Монтажников, сообщает «Инцидент Екатеринбург».
Как сообщили в пресс-службе «Водоканала», на трубопроводе диаметром 300 мм произошел прорыв. Для устранения аварии необходимо провести раскопочные работы. В домах отключений воды нет.
Сейчас на месте происшествия уже работает аварийная бригада.
Как сообщили в пресс-службе «Водоканала», на трубопроводе диаметром 300 мм произошел прорыв. Для устранения аварии необходимо провести раскопочные работы. В домах отключений воды нет.
Сейчас на месте происшествия уже работает аварийная бригада.
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