На Старой Сортировке в Екатеринбурге произошла коммунальная авария

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге на Старой Сортировке произошла коммунальная авария. Вода разлилась по улицам Расточной и Монтажников, сообщает «Инцидент Екатеринбург».Как сообщили в пресс-службе «Водоканала», на трубопроводе диаметром 300 мм произошел прорыв. Для устранения аварии необходимо провести раскопочные работы. В домах отключений воды нет.Сейчас на месте происшествия уже работает аварийная бригада.