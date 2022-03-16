В Свердловской области разыскали автоледи, которая сбила подростка и скрылась с места ДТП

17.52 Четверг, 17 марта 2022
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области разыскали женщину-водителя иномарки, которая на пешеходном переходе сбила подростка, а затем скрылась с места ДТП.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, вечером 16 марта в ОГИБДД ОМВД России по Пышминскому району поступило сообщение о том, что в местную больницу обратился подросток с травмами, полученными в результате ДТП.

Оказалось, что вчера около 09:00 в Пышме на улице Кирова автоледи сбила 16-летнего юношу, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам подростка, он шел в школу, остановился на пешеходном переходе, увидел автомобиль, который снижал скорость и начал переходить дорогу. При переходе он почувствовал удар и упал.

Юноша рассказал, что к нему подбежала женщина-водитель и пояснила, что ее ослепило солнце, из-за чего она допустила наезд. Она спросила о состоянии мальчика, а после этого уехала с места аварии, не обратившись в ГИБДД.

Вечером подросток почувствовал себя плохо и с родителями обратился в больницу. В медицинском учреждении у него диагностировали сотрясение головного мозга.

Сотрудники ГИБДД изучили записи видеокамеры наружного наблюдения, установленной вблизи пешеходного перехода, где произошла авария, и установили транспортное средство. В ходе розыскных мероприятий автоинспекторы задержали и виновницу ДТП.

За рулем Nissan Almera находилась женщина 1977 года рождения со стажем вождения 16 лет. Она рассказала, что после наезда подбежала к юноше, спросила о его самочувствии и довезла подростка до дома. Обращаться в больницу не стали, так как пешеход сказал, что не пострадал. Вернувшись домой, автоледи узнавала о состоянии юноши по телефону, после чего употребила спиртное.

Женщину привлекли к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходу. Также в отношении нее составлены административные материалы за оставление места ДТП, участником которого она является, и за употребление алкогольных напитков после аварии.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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