В столкновении двух легковушек в Екатеринбурге пострадал ребенок

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На перекресте Белинского – Фурманова в Екатеринбурге столкнулись Subaru и Kia. В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, вечером 16 марта водитель Subaru Impreza на перекрестке Белинского – Щорса не справился с управлением, допустил занос автомобиля и столкнулся с Kia Cerato.В результате аварии пострадал 12-летний пассажир Kia Cerato. В момент ДТП ребенок находился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности, благодаря чему серьезных травм удалось избежать.За рулем Subaru Impreza находился 33-летний местный житель. Его стаж вождения составляет 14 лет.