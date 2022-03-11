В столкновении двух легковушек в Екатеринбурге пострадал ребенок
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
На перекресте Белинского – Фурманова в Екатеринбурге столкнулись Subaru и Kia. В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, вечером 16 марта водитель Subaru Impreza на перекрестке Белинского – Щорса не справился с управлением, допустил занос автомобиля и столкнулся с Kia Cerato.
В результате аварии пострадал 12-летний пассажир Kia Cerato. В момент ДТП ребенок находился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности, благодаря чему серьезных травм удалось избежать.
За рулем Subaru Impreza находился 33-летний местный житель. Его стаж вождения составляет 14 лет.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, вечером 16 марта водитель Subaru Impreza на перекрестке Белинского – Щорса не справился с управлением, допустил занос автомобиля и столкнулся с Kia Cerato.
В результате аварии пострадал 12-летний пассажир Kia Cerato. В момент ДТП ребенок находился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности, благодаря чему серьезных травм удалось избежать.
За рулем Subaru Impreza находился 33-летний местный житель. Его стаж вождения составляет 14 лет.
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В ДТП в Екатеринбурге пострадал трехлетний мальчик
09 марта 2022
09 марта 2022