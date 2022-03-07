Жители свердловского поселка остались без отопления из-за коммунальной аварии

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Прокуратура организовала проверку в связи с коммунальной аварией в поселке Ребристый Невьянского района, из-за которой местные жители остались без воды и тепла. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Вчера, 15 марта, с 17:00 производилось отключение электроэнергии, из-за чего была остановлена работа котельной и скважины поселка. Электроснабжение восстановили только в 22:29. Однако при попытке запуска котельной выяснилось, что водопровод, ведущий из скважины, перемерз.Сейчас подачу холодной воды уже возобновили. Производится заполнение системы теплоснабжения в многоквартирных домах. После этого произведут запуск котельной и восстановят теплоснабжение многоквартирных домов и соцобъектов.В поселке Ребристый находятся 10 многоквартирных домов, в которых проживают 485 человек, в том числе 164 ребенка, а также школа и детский сад.