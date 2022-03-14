В Березовском иномарка сбила восьмилетнего мальчика

10.52 Среда, 16 марта 2022
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Березовском водитель Toyota Carina сбил восьмилетнего мальчика. ДТП произошло вчера, 15 марта, на улице Академика Королева. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

По предварительной информации, водитель Toyota Carina допустил наезд на восьмилетнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей. В результате ДТП ребенка доставили в ДГКБ №9 Екатеринбурга с переломом плеча левой руки.

За рулем Toyota Carina находился мужчина 1969 года рождения с водительским стажем 19 лет. Он рассказал, что ехал с небольшой скоростью. Выбежавшего на дорогу мальчика он увидел в последний момент и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

Сотрудники ГИБДД установили, что мальчик шел один, возвращался домой из школы. На противоположной стороне дороги он увидел брата, гуляющего на площадке детского сада, и, по всей видимости, побежал к нему.

– Госавтоинспекция призывает родителей и законных представителей несовершеннолетних контролировать досуг своих детей, ежедневно напоминать юным участникам движения о мерах личной безопасности вблизи дорог. Напоминать детям о правилах перехода проезжей части, и самим демонстрировать детям положительный пример — переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедившись в безопасности, – добавили в ГИБДД.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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