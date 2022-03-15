На Московском тракте в Екатеринбурге сгорел пассажирский автобус
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
На восьмом километре Московского тракта в Екатеринбурге вечером 15 марта загорелся пассажирский автобус №012. Сообщение о возгорании поступило в 21:46.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что автобус «ПАЗ» сгорел на площади 20 квадратных метров. На место происшествия выезжали девять пожарных. Открытое горение ликвидировали уже в 22:04.
Как сообщает ЕАН, в момент возгорания автобус находился на автозаправке без пассажиров. В салоне находились водитель и кондуктор, они эвакуировались самостоятельно.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что автобус «ПАЗ» сгорел на площади 20 квадратных метров. На место происшествия выезжали девять пожарных. Открытое горение ликвидировали уже в 22:04.
Как сообщает ЕАН, в момент возгорания автобус находился на автозаправке без пассажиров. В салоне находились водитель и кондуктор, они эвакуировались самостоятельно.
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