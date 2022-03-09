В Екатеринбурге почти неделю ищут пропавшего 26-летнего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 26-летний Даниил Владимирович Лушнов. Его местонахождение неизвестно с 9 марта. В поисковом отряде «Лиза Алерт» отмечают, что он может находиться в другом городе.Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.В день пропажи он был одет в бежевую куртку, черные штаны и светло-коричневые ботинки.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Даниила Лушнова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.