Сбившего велосипедиста водителя иномарки осудили в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор водителю Hyundai Solaris, который сбил велосипедиста. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.ДТП произошло 17 июня 2021 года около 07:45. Водитель Hyundai Solaris двигался по улице 8 Марта и, проехав на красный сигнал светофора, допустил наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть. После этого автомобилист скрылся с места происшествия.В результате ДТП велосипедисту была причинена сочетанная травма головы, туловища и левой ноги. Эксперты расценили травму на причинившую тяжкий вред здоровью человека.Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил автомобилиста к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.Помимо этого, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей и еще 60 тысяч рублей в счет возмещения сумм, выплаченных на оказание юридических услуг.