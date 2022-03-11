В ДТП с микроавтобусом и «скорой» в Екатеринбурге пострадали четыре человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Микроавтобус столкнулся с автомобилем скорой помощи в Академическом районе Екатеринбурга. В результате аварии пострадали четыре человека.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что, по предварительным данным, вечером 14 марта водитель Fiat Ducato ехал по улице Павла Шаманова со стороны Анатолия Мехренцева в сторону Рябинина, не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи, который двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами, и допустил с ним столкновение.В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира машины скорой помощи, а также водитель микроавтобуса. Пассажиров скорой доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Водители от госпитализации отказались.За рулем Fiat Ducato находился 21-летний мужчина со стажем вождения три года. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался пять раз.