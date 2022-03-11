В ДТП с микроавтобусом и «скорой» в Екатеринбурге пострадали четыре человека
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Микроавтобус столкнулся с автомобилем скорой помощи в Академическом районе Екатеринбурга. В результате аварии пострадали четыре человека.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что, по предварительным данным, вечером 14 марта водитель Fiat Ducato ехал по улице Павла Шаманова со стороны Анатолия Мехренцева в сторону Рябинина, не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи, который двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами, и допустил с ним столкновение.
В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира машины скорой помощи, а также водитель микроавтобуса. Пассажиров скорой доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Водители от госпитализации отказались.
За рулем Fiat Ducato находился 21-летний мужчина со стажем вождения три года. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался пять раз.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что, по предварительным данным, вечером 14 марта водитель Fiat Ducato ехал по улице Павла Шаманова со стороны Анатолия Мехренцева в сторону Рябинина, не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи, который двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами, и допустил с ним столкновение.
В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира машины скорой помощи, а также водитель микроавтобуса. Пассажиров скорой доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Водители от госпитализации отказались.
За рулем Fiat Ducato находился 21-летний мужчина со стажем вождения три года. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался пять раз.
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