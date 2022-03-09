На Кольцовском тракте иномарка влетела в забор, погибла пассажирка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На автодороге Екатеринбург – Кольцово автомобиль влетел в бетонное ограждение. В результате ДТП погибла 22-летняя пассажирка. Авария произошла вчера, 14 марта, около 22:07.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, девушка-водитель Hyundai Getz ехала со стороны Екатеринбурга в направлении Кольцово, не обеспечила постоянный контроль за движением и допустила наезд на разделительное бетонное ограждение. После этого машина врезалась в забор.В результате аварии 22-летнюю девушку-водителя Hyundai Getz доставили в больницу с различными травмами. Ее 22-летняя подруга, которая находилась на переднем пассажирском сидении, скончалась от полученных травм в машине скорой помощи.Сотрудники ГИБДД установили, что водительский стаж девушки составляет три года. К административной ответственности за нарушение ПДД она привлекалась 17 раз.