В Екатеринбурге осудят виновника ДТП, в котором погиб восьмилетний пассажир питбайка
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге осудят виновника ДТП, в котором пострадал 10-летний водитель питбайка, а его восьмилетний брат погиб. ДТП произошло днем 10 октября 2021 года. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, водитель Peugeot 4007 ехал по улице Пархоменко в Екатеринбурге со скоростью 111,3 км/ч при разрешенной не более 60 км/ч. Обвиняемый не снизил скорость и применил экстренное торможение, когда с прилегающей территории на проезжую часть улицы Димитрова выехал скутер Honda Dio Cesta. В процессе торможения автомобилист допустил столкновение с выехавшим на дорогу питбайком Kayo MINI LF110EA.
За рулем питбайка находился 10-летний мальчик, перевозивший пассажира – восьмилетнего брата. В результате аварии юный водитель получил сочетанную травму головы, туловища и конечностей, а его младший брат погиб от травм в машине скорой помощи.
Обвиняемый признал вину в совершении преступления в полном объеме. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.
По версии следствия, водитель Peugeot 4007 ехал по улице Пархоменко в Екатеринбурге со скоростью 111,3 км/ч при разрешенной не более 60 км/ч. Обвиняемый не снизил скорость и применил экстренное торможение, когда с прилегающей территории на проезжую часть улицы Димитрова выехал скутер Honda Dio Cesta. В процессе торможения автомобилист допустил столкновение с выехавшим на дорогу питбайком Kayo MINI LF110EA.
За рулем питбайка находился 10-летний мальчик, перевозивший пассажира – восьмилетнего брата. В результате аварии юный водитель получил сочетанную травму головы, туловища и конечностей, а его младший брат погиб от травм в машине скорой помощи.
Обвиняемый признал вину в совершении преступления в полном объеме. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!