В Свердловской области автомобилист сбил пятилетнего мальчика
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Свердловской области в поселке Медянкино автомобилист сбил пятилетнего пешехода. ДТП произошло в воскресенье, 13 марта, на улице Республиканская у дома №53.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, водитель Hyundai Accent допустил наезд на пятилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за остановившегося автобуса.
В результате ДТП ребенка доставили в медицинское учреждение с сотрясением головного мозга.
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
За рулем иномарки находился 38-летний мужчина со стажем вождения 14 лет. Он пояснил, что ехал по улице Республиканская со скоростью около 30 км/ч. Неожиданно из-за стоящего автобуса на дорогу выбежал мальчик, наезда избежать не удалось.
В ГИБДД отметили, что ДТП произошло в частном секторе, в двухстах метрах от дома, где живет пострадавший. Мальчик вместе с мамой, братом и сестрой приехали на автобусе из города. Мать отвлеклась, а ее сын побежал на другую сторону дороги по диагонали, выбежав из-за автобуса, осуществляющего высадку пассажиров в неустановленном месте. У ребенка на одежде отсутствовали световозвращающие элементы.
Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Водителя автобуса привлекли к административной ответственности за высадку пассажиров в неустановленном месте.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, водитель Hyundai Accent допустил наезд на пятилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за остановившегося автобуса.
В результате ДТП ребенка доставили в медицинское учреждение с сотрясением головного мозга.
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
За рулем иномарки находился 38-летний мужчина со стажем вождения 14 лет. Он пояснил, что ехал по улице Республиканская со скоростью около 30 км/ч. Неожиданно из-за стоящего автобуса на дорогу выбежал мальчик, наезда избежать не удалось.
В ГИБДД отметили, что ДТП произошло в частном секторе, в двухстах метрах от дома, где живет пострадавший. Мальчик вместе с мамой, братом и сестрой приехали на автобусе из города. Мать отвлеклась, а ее сын побежал на другую сторону дороги по диагонали, выбежав из-за автобуса, осуществляющего высадку пассажиров в неустановленном месте. У ребенка на одежде отсутствовали световозвращающие элементы.
Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Водителя автобуса привлекли к административной ответственности за высадку пассажиров в неустановленном месте.
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