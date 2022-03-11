В Свердловской области автомобилист сбил пятилетнего мальчика



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в поселке Медянкино автомобилист сбил пятилетнего пешехода. ДТП произошло в воскресенье, 13 марта, на улице Республиканская у дома №53.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, водитель Hyundai Accent допустил наезд на пятилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за остановившегося автобуса.В результате ДТП ребенка доставили в медицинское учреждение с сотрясением головного мозга.За рулем иномарки находился 38-летний мужчина со стажем вождения 14 лет. Он пояснил, что ехал по улице Республиканская со скоростью около 30 км/ч. Неожиданно из-за стоящего автобуса на дорогу выбежал мальчик, наезда избежать не удалось.В ГИБДД отметили, что ДТП произошло в частном секторе, в двухстах метрах от дома, где живет пострадавший. Мальчик вместе с мамой, братом и сестрой приехали на автобусе из города. Мать отвлеклась, а ее сын побежал на другую сторону дороги по диагонали, выбежав из-за автобуса, осуществляющего высадку пассажиров в неустановленном месте. У ребенка на одежде отсутствовали световозвращающие элементы.Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Водителя автобуса привлекли к административной ответственности за высадку пассажиров в неустановленном месте.