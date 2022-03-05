В Екатеринбурге под колесами мусоровоза погиб 85-летний пенсионер

18.04 Суббота, 12 марта 2022
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня во дворе дома №65/3 по улице Авиационная погиб 85-летний мужчина, попавший под колеса мусоровоза. Пенсионер скончался на месте происшествия от полученных травм до приезда скорой помощи.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, КАМАЗ двигался по дворовой территории задним ходом. Водитель не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода.

В ходе разговора с инспекторами, водитель объяснил, что он несколько раз останавливался, сигналил и смотрел в зеркала, когда сдавал назад.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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16:10 Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил об уходе из Instagram
15:16 В Свердловской области зарегистрировали 2 184 случая коронавируса
14:41 На проспекте Космонавтов образовалась пробка из-за пожара в частном секторе в Екатеринбурге
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13:36 В екатеринбургских кинотеатрах планируют показать фильмы «Брат» и «Брат-2»
12:23 В Екатеринбурге выросли цены на алкогольную продукцию
11:25 Мэрия Екатеринбурга утвердила параметры реновации двух площадок
10:24 Выездные пункты вакцинации продолжают работать в семи свердловских городах
09:35 В Свердловской области вырастут пенни по задолженности за ЖКХ
17:55 На выходных в Свердловской области будет холодно
17:25 Red Wings начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Стамбул
16:53 Глава Алапаевска попросил отправить его с сыновьями участвовать в спецоперации на территории Украины
16:40 Таджикские гранаты с червецом Комстока привезли в Свердловскую область
16:21 Компания «Кейтеринбург» помогла екатеринбургскому благотворительному фонду «ЗООзащита»
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15:58 ФСБ призывает свердловчан не верить фейкам от иностранных спецслужб
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