В Екатеринбурге под колесами мусоровоза погиб 85-летний пенсионер
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня во дворе дома №65/3 по улице Авиационная погиб 85-летний мужчина, попавший под колеса мусоровоза. Пенсионер скончался на месте происшествия от полученных травм до приезда скорой помощи.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, КАМАЗ двигался по дворовой территории задним ходом. Водитель не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода.
В ходе разговора с инспекторами, водитель объяснил, что он несколько раз останавливался, сигналил и смотрел в зеркала, когда сдавал назад.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, КАМАЗ двигался по дворовой территории задним ходом. Водитель не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода.
В ходе разговора с инспекторами, водитель объяснил, что он несколько раз останавливался, сигналил и смотрел в зеркала, когда сдавал назад.
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