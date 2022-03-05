В Екатеринбурге под колесами мусоровоза погиб 85-летний пенсионер

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня во дворе дома №65/3 по улице Авиационная погиб 85-летний мужчина, попавший под колеса мусоровоза. Пенсионер скончался на месте происшествия от полученных травм до приезда скорой помощи.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, КАМАЗ двигался по дворовой территории задним ходом. Водитель не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода.В ходе разговора с инспекторами, водитель объяснил, что он несколько раз останавливался, сигналил и смотрел в зеркала, когда сдавал назад.