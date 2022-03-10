На проспекте Космонавтов образовалась пробка из-за пожара в частном секторе в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов от улицы Индустрии до Чуцкаевой образовалась пробка. Причиной дорожного затора стал пожар в частном секторе. Чтобы справиться с огнем, пожарным пришлось занять одну из полос движения.
Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую в 10.08. Горел дом, расположенный рядом с перекрестком проспекта Космонавтов и улицы Чуцкаева.
«На место происшествия выезжали 9 спасателей на двух спецмашинах. Площадь пожара составляет 64 кв. м. Открытое горение уже ликвидировано, продолжаются проливка и разбор сгоревших конструкций», – ответили в региональном МЧС.
Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую в 10.08. Горел дом, расположенный рядом с перекрестком проспекта Космонавтов и улицы Чуцкаева.
«На место происшествия выезжали 9 спасателей на двух спецмашинах. Площадь пожара составляет 64 кв. м. Открытое горение уже ликвидировано, продолжаются проливка и разбор сгоревших конструкций», – ответили в региональном МЧС.
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