Пожарные спасли человека из горящего дома в Свердловской области
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в Кировграде пожарные спасли мужчину из горящего многоквартирного дома. Возгорание началось около 02:44.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что на площади 15 квадратных метров загорелось домашнее имущество в квартире на первом этаже четырехэтажного дома.
Огнеборцы спасли из горящей квартиры мужчину. Они надели на него маску дыхательного аппарата и вынесли его на улицу.
Открытое горение ликвидировали в 02:54. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03:22.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что на площади 15 квадратных метров загорелось домашнее имущество в квартире на первом этаже четырехэтажного дома.
Огнеборцы спасли из горящей квартиры мужчину. Они надели на него маску дыхательного аппарата и вынесли его на улицу.
Открытое горение ликвидировали в 02:54. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03:22.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
При пожаре в частном доме в Екатеринбурге погиб мужчина
10 марта 2022
10 марта 2022