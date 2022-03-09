Пожарные спасли человека из горящего дома в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Кировграде пожарные спасли мужчину из горящего многоквартирного дома. Возгорание началось около 02:44.В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что на площади 15 квадратных метров загорелось домашнее имущество в квартире на первом этаже четырехэтажного дома.Огнеборцы спасли из горящей квартиры мужчину. Они надели на него маску дыхательного аппарата и вынесли его на улицу.Открытое горение ликвидировали в 02:54. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03:22.