В столкновении двух легковушек в Екатеринбурге пострадали четыре человека



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре несовершеннолетних пассажира. ДТП произошло 10 марта в 22:25 на улице Косарева.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, водитель Hyundai Solaris ехал по улице Грибоедова со стороны Пархоменко в сторону Косарева, не справился с управлением и столкнулся с двигающимся в попутном направлении автомобилем Suzuki.В результате аварии пострадали две 17-летние девушки-пассажирки Hyundai Solaris. Они самостоятельно обратились в больницу с ушибами и травмами головы. Также пострадали пассажиры Suzuki – девочки пяти и четырех лет. Их доставили в детскую больницу №9.За рулем Hyundai Solaris находился 22-летний мужчина со стажем вождения два года. Он пояснил, что ехал со скоростью около 40 км/ч, неожиданного у него отказали тормоза, и из-за этого он столкнулся с Suzuki.