В столкновении двух легковушек в Екатеринбурге пострадали четыре человека
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре несовершеннолетних пассажира. ДТП произошло 10 марта в 22:25 на улице Косарева.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, водитель Hyundai Solaris ехал по улице Грибоедова со стороны Пархоменко в сторону Косарева, не справился с управлением и столкнулся с двигающимся в попутном направлении автомобилем Suzuki.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В результате аварии пострадали две 17-летние девушки-пассажирки Hyundai Solaris. Они самостоятельно обратились в больницу с ушибами и травмами головы. Также пострадали пассажиры Suzuki – девочки пяти и четырех лет. Их доставили в детскую больницу №9.
За рулем Hyundai Solaris находился 22-летний мужчина со стажем вождения два года. Он пояснил, что ехал со скоростью около 40 км/ч, неожиданного у него отказали тормоза, и из-за этого он столкнулся с Suzuki.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, водитель Hyundai Solaris ехал по улице Грибоедова со стороны Пархоменко в сторону Косарева, не справился с управлением и столкнулся с двигающимся в попутном направлении автомобилем Suzuki.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В результате аварии пострадали две 17-летние девушки-пассажирки Hyundai Solaris. Они самостоятельно обратились в больницу с ушибами и травмами головы. Также пострадали пассажиры Suzuki – девочки пяти и четырех лет. Их доставили в детскую больницу №9.
За рулем Hyundai Solaris находился 22-летний мужчина со стажем вождения два года. Он пояснил, что ехал со скоростью около 40 км/ч, неожиданного у него отказали тормоза, и из-за этого он столкнулся с Suzuki.
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