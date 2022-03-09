Автопробег в поддержку спецоперации превратился в массовое ДТП в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: ЕАН
Сегодня, 10 марта, в центре Екатеринбурга около Окружного дома офицеров участники автопробега в поддержку военной спецоперации на территории Украины устроили массовое ДТП.
Как сообщает ЕАН, в 12:00 автоколонна должна была начать движение от Дома офицеров. Однако, как только автомобили выстроились и поехали по улице Луначарского, произошло столкновение трех машин. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
Организатором акции в поддержку спецоперации выступили региональные отделения общероссийских организаций «Офицеры России» и «Сильная Россия». В мероприятии участвовали около 80 автомобилей.
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Как сообщает ЕАН, в 12:00 автоколонна должна была начать движение от Дома офицеров. Однако, как только автомобили выстроились и поехали по улице Луначарского, произошло столкновение трех машин. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
Организатором акции в поддержку спецоперации выступили региональные отделения общероссийских организаций «Офицеры России» и «Сильная Россия». В мероприятии участвовали около 80 автомобилей.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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