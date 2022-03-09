При пожаре в частном доме в Екатеринбурге погиб мужчина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня ночью разгорелся пожар в частном доме на улице Хасановская. При пожаре погиб человек.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 140 квадратных метров сгорели частный жилой дом и надворные постройки, также огонь повредил автомобиль ВАЗ-2107.В пресс-службе свердловского СУ СКР рассказали, что в ходе тушения пожара в доме было найдено тело мужчины 1978 года рождения. На теле погибшего не обнаружено признаков насильственной смерти.Следственный комитет проводит процессуальную проверку. По предварительным данным, возможный очаг возгорания находился в районе газового котла, расположенного рядом с домом.В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу добавили, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, в том числе в составе сотрудников уголовного розыска, участкового уполномоченного полиции и эксперта-криминалиста. Сейчас устанавливаются полные данные о личности погибшего.