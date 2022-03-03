В Екатеринбурге осудят виновника смертельного ДТП на Московском тракте

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет виновник ДТП, в котором погибла женщина-пассажир. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, 22 декабря прошлого года житель Тюмени управлял автомобилем Nissan Murano, на заднем пассажирском сидении находилась его супруга. Обвиняемый двигался со скоростью 90 км/ч по Московскому тракту со стороны автодороги Пермь – Екатеринбург.Приближаясь к перекрестку Московского тракта, Чусовского тракта и Объездной автодороги водитель не увидел, что для его направления движения включен красный сигнал светофора, и выехал на перекресток, где столкнулся с другим автомобилем. После этого Nissan отбросило на стоящий у края дороги автогрейдер.В результате ДТП супруга обвиняемого получила сочетанную травму туловища и головы, ставшей причиной ее смерти в машине скорой помощи.Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.