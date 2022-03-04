Стали известны подробности пожара в автобусе в Екатеринбурге, возникшего во время перевозки пассажиров на Уктусе
Происшествия
Фото: Интересный Екатеринбург
Сегодня днём на Уктусе загорелся пассажирский автобус. Происшествие зафиксировали проезжающие по улице Лыжников автомобилисты, видео инцидента было опубликовано в паблике «Интересный Екатеринбург». На видео заметно, как из стоящего недалеко от перекрёстка улиц Щербакова – Лыжников автобуса валит густой чёрный дым.
Пресс-служба администрации Екатеринбурга позже сообщила подробности пожара в автобусе, уточнив, что возгорание произошло пассажирского на автобусе маршрута № 083, который обслуживает ООО «Уралтрансгрупп».
«В салоне находилось 12 пассажиров. Они сообщили водителю автобуса, что почувствовали запах гари. Водитель остановил автобус и высадил пассажиров. После этого, при открытых дверях, в машине произошло возгорание проводки (по предварительной версии). Потушить автобус первичными средствами пожаротушения не удалось. Люди в происшествии не пострадали. 12 марта будет готово заключение о причине возгорания. По информации перевозчика, автобус 2018 года выпуска» — говорится в сообщении мэрии.
Пресс-служба администрации Екатеринбурга позже сообщила подробности пожара в автобусе, уточнив, что возгорание произошло пассажирского на автобусе маршрута № 083, который обслуживает ООО «Уралтрансгрупп».
«В салоне находилось 12 пассажиров. Они сообщили водителю автобуса, что почувствовали запах гари. Водитель остановил автобус и высадил пассажиров. После этого, при открытых дверях, в машине произошло возгорание проводки (по предварительной версии). Потушить автобус первичными средствами пожаротушения не удалось. Люди в происшествии не пострадали. 12 марта будет готово заключение о причине возгорания. По информации перевозчика, автобус 2018 года выпуска» — говорится в сообщении мэрии.
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