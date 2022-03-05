В ДТП в Екатеринбурге пострадал трехлетний мальчик

15.52 Среда, 9 марта 2022
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Городская автомобиль Hyundai Sonata съехал в правый кювет. В результате ДТП пострадал трехлетний пассажир.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, женщина-водитель Hyundai Sonata ехала по улице Городская со стороны Чемпионов в сторону Исторической, при совершении обгона не справилась с управлением и съехала в правый кювет.

В результате аварии пострадал трехлетний мальчик-пассажир иномарки. Бригада скорой помощи доставила его в ДГКБ №9.

За рулем Hyundai Sonata находилась мать пострадавшего мальчика. Ее водительский стаж составляет три месяца. Женщина пояснила, что при совершении обгона не справилась с управлением, в результате чего произошло ДТП.

Сотрудники отделения дорожного надзора выявили недостатки улично-дорожной сети – снежный накат в колее. В адрес администрации Екатеринбурга вынесено предписание на устранение недостатков.

В ДТП в Екатеринбурге пострадал трехлетний мальчик
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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