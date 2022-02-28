Ночной пожар в Каменске-Уральском вывел на мороз 25 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Ночью в Каменске-Уральском произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Гражданская. Сообщение о возгорании поступило в 00:24.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, в коридоре на пятом этаже дома загорелся мусор. Пожарные эвакуировали 25 человек, в том числе с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасли 10 человек, трое из которых – дети.
В тушении возгорания участвовали 14 огнеборцев. Пожар потушен за две минуты.
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Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, в коридоре на пятом этаже дома загорелся мусор. Пожарные эвакуировали 25 человек, в том числе с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасли 10 человек, трое из которых – дети.
В тушении возгорания участвовали 14 огнеборцев. Пожар потушен за две минуты.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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