Из-за ДТП на проспекте Ленина в Екатеринбурге встало движение трамваев

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Днём 8 марта на проспекте Ленина в Екатеринбурге случилось ДТП – на пересечении с улицей Генеральской на трамвайных путях трамвайный вагон столкнулся с легковым автомобилем «Рено Логан».По предварительной информации, водитель легковушки, работающий в такси Uber, не уступил дорогу трамваю.В результате ДТП движение трамваев по проспекту Ленина на участке между улицами Гагарина и Луначарского оказалось остановлено.