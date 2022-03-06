Из-за ДТП на проспекте Ленина в Екатеринбурге встало движение трамваев
Происшествия
Фото: Гузель Аиткулова / Вечерние ведомости
Днём 8 марта на проспекте Ленина в Екатеринбурге случилось ДТП – на пересечении с улицей Генеральской на трамвайных путях трамвайный вагон столкнулся с легковым автомобилем «Рено Логан».
По предварительной информации, водитель легковушки, работающий в такси Uber, не уступил дорогу трамваю.
В результате ДТП движение трамваев по проспекту Ленина на участке между улицами Гагарина и Луначарского оказалось остановлено.
По предварительной информации, водитель легковушки, работающий в такси Uber, не уступил дорогу трамваю.
В результате ДТП движение трамваев по проспекту Ленина на участке между улицами Гагарина и Луначарского оказалось остановлено.
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