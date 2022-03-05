Свердловчан предупреждают об аномально холодной погоде в регионе
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным синоптиков, с 7 по 11 марта в Свердловской области ожидается аномально холодная погода. Жителей региона предупреждают, что среднесуточная температура опустится на 7 и более градусов ниже климатической нормы.
В период морозной погоды в ГУ МЧС России по Свердловской области призывают быть внимательно при использовании любых видов отопления (печное, газовое, электричество).
«Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование. Также не позволяйте детям играть со спичками и другими пожароопасными предметами. Не оставляйте детей и недееспособных членов семьи без присмотра», – напоминают спасатели.
Сотрудники МЧС предупреждают о снежных накатах и гололедных явлениях в период непогоды и рекомендуют отказываться от поездок без острой необходимости.
«Отправляясь в дальнюю дорогу необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. При себе необходимо иметь заряженный телефон. Не забывайте одеваться соответственно погодным условиям», – советуют в МЧС.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
В период морозной погоды в ГУ МЧС России по Свердловской области призывают быть внимательно при использовании любых видов отопления (печное, газовое, электричество).
«Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование. Также не позволяйте детям играть со спичками и другими пожароопасными предметами. Не оставляйте детей и недееспособных членов семьи без присмотра», – напоминают спасатели.
Сотрудники МЧС предупреждают о снежных накатах и гололедных явлениях в период непогоды и рекомендуют отказываться от поездок без острой необходимости.
«Отправляясь в дальнюю дорогу необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. При себе необходимо иметь заряженный телефон. Не забывайте одеваться соответственно погодным условиям», – советуют в МЧС.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Свердловчан предупредили о снегопаде 5 марта
04 марта 2022
04 марта 2022
МЧС призвало свердловчан быть внимательными и отказаться от дальних поездок из-за сильного ветра
28 февраля 2022
28 февраля 2022
В Свердловской области ожидается резкое похолодание
02 марта 2022
02 марта 2022