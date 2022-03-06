Госавтоинспекция сняла ограничения на движение в Ирбитском районе
Происшествия
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловской Госавтоинспекцией были сняты ограничения на движение транспорта в Ирбитском районе, введённые накануне из-за сильного снегопада.
«Недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети, влияющие на безопасность дорожного движения устранены. Движение общественного транспорта восстановлено», – сообщили «Вечерним ведомостям» в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Напомним, что ограничения действовали с 100 по 110 км трассы «Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда» и с 90 по 94 км автодороги «Горбуновское – Байкалово – Ирбит».
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«Недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети, влияющие на безопасность дорожного движения устранены. Движение общественного транспорта восстановлено», – сообщили «Вечерним ведомостям» в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Напомним, что ограничения действовали с 100 по 110 км трассы «Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда» и с 90 по 94 км автодороги «Горбуновское – Байкалово – Ирбит».
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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