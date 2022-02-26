В центре Екатеринбурга произошла авария с участием трамвая
Происшествия
Фото: Игорь Филиппов
В центре Екатеринбурга на перекрестке улиц проспект Ленина – Гагарина, недалеко от остановки «Уральский федеральный университет», столкнулись автомобиль и трамвай.
Фото: Игорь Филиппов
Есть ли пострадавшие, пока не известно. В ГИБДД «Вечерним ведомостям» сообщили, что к ним информация о происшествии не поступала.
Фото: Игорь Филиппов
Из-за ДТП движение трамваев в сторону пионерского микрорайона остановлено.
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Фото: Игорь Филиппов
Есть ли пострадавшие, пока не известно. В ГИБДД «Вечерним ведомостям» сообщили, что к ним информация о происшествии не поступала.
Фото: Игорь Филиппов
Из-за ДТП движение трамваев в сторону пионерского микрорайона остановлено.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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