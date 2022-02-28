В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Veer Mall» на Эльмаше
Происшествия
Фото: Veer Mall / ВКонтакте
Сегодня в торговом центре «Veer Mall» на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге произошла эвакуация. Посетителей призвали покинуть здание. Об этом очевидцы рассказали паблику «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».
Также некоторые СМИ сообщают об эвакуациях в других торговых центрах, ссылаясь на своих читателей. Так, по данным «КП-Екатеринбург» ,эвакуация произошла в ТЦ «Гагарин». Портал «Е1» заявил о подобной ситуации в аутлет центре в Солнечном.
В городском УМВД ситуацию пока не прокомментировали. В МЧС заявили, что им сообщений о пожаре или задымлении в «Veer Mall» не поступало.
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Также некоторые СМИ сообщают об эвакуациях в других торговых центрах, ссылаясь на своих читателей. Так, по данным «КП-Екатеринбург» ,эвакуация произошла в ТЦ «Гагарин». Портал «Е1» заявил о подобной ситуации в аутлет центре в Солнечном.
В городском УМВД ситуацию пока не прокомментировали. В МЧС заявили, что им сообщений о пожаре или задымлении в «Veer Mall» не поступало.
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