Из-за снегопада в Екатеринбурге четыре самолета сели на запасных аэродромах
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Из-за сильного снегопада в Екатеринбурге четыре самолета, летевшие в уральскую столицу, были вынуждены совершить посадку на запасных аэродромах.
Два рейса из Хургады и Еревана сели в аэропорту Большое Савино в Перми, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Сейчас там организована мобильная приемная.
«Оказание услуг для пассажиров находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры», – уточнили в ведомстве.
Другие два рейса по маршруту «Москва – Екатеринбург» ушли на посадку в Челябинск. Об этом рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Кольцово». С пассажирами работают представители авиакомпаний.
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Два рейса из Хургады и Еревана сели в аэропорту Большое Савино в Перми, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Сейчас там организована мобильная приемная.
«Оказание услуг для пассажиров находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры», – уточнили в ведомстве.
Другие два рейса по маршруту «Москва – Екатеринбург» ушли на посадку в Челябинск. Об этом рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Кольцово». С пассажирами работают представители авиакомпаний.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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