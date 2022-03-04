На Серовском тракте грузовик протаранил заправку
Происшествия
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром на 348-м километре Серовского тракта грузовик с прицепом протаранил заправку, сообщает Е1.
В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что 62-летний водитель грузовика Iveco, груженного металлической стружкой, ехал со стороны Нижнего Тагила в сторону Серова, при повороте на АЗС не справился с управлением и протаранил колонку.
Водителя грузовика доставили в травмпункт Серова с незначительными травмами. Результаты освидетельствования показали, что он был трезв.
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В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что 62-летний водитель грузовика Iveco, груженного металлической стружкой, ехал со стороны Нижнего Тагила в сторону Серова, при повороте на АЗС не справился с управлением и протаранил колонку.
Водителя грузовика доставили в травмпункт Серова с незначительными травмами. Результаты освидетельствования показали, что он был трезв.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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