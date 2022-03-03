На подъезде к Нижнему Тагилу пассажирский автобус сбил пешехода
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
На Южном подъезде к Нижнему Тагилу пассажирский автобус сбил пешехода. ДТП произошло 3 марта около 19:30 на девятом километре автодороги.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, водитель пригородного автобуса ПАЗ ехал со стороны села Николо-Павловское в сторону Нижнего Тагила и сбил 47-летнего пешехода. Мужчина шел по проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде.
В результате ДТП пострадавшего пешехода доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем автобуса находился 58-летний мужчина со стажем вождения 20 лет. Ранее он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель освидетельствован на состояние опьянения, в момент аварии он был трезв. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства ДТП.
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Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, водитель пригородного автобуса ПАЗ ехал со стороны села Николо-Павловское в сторону Нижнего Тагила и сбил 47-летнего пешехода. Мужчина шел по проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде.
В результате ДТП пострадавшего пешехода доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем автобуса находился 58-летний мужчина со стажем вождения 20 лет. Ранее он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель освидетельствован на состояние опьянения, в момент аварии он был трезв. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства ДТП.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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