В массовом ДТП на ЕКАД погибли три человека



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На девятом километре Екатеринбургской кольцевой автодороги в массовом ДТП погибли три человека. Авария произошла 2 марта в 15:40.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что, по предварительным данным, водитель грузовика Volvo ехал по ЕКАД со стороны Верхней Пышмы, не обеспечил постоянный контроль за движением и столкнулся с впереди движущимся автомобилем УАЗ, который впоследствии врезался в грузовик Shacman.В результате ДТП водитель 1967 года рождения и два пассажира УАЗ скончались от полученных травм на месте происшествия. Один из погибших пассажиров – житель Екатеринбурга 1991 года рождения. Личность второго пассажира устанавливается.За рулем грузовика Volvo находился 35-летний мужчина со стажем вождения 16 лет. Он рассказал, что ехал по ЕКАД со скоростью 50-60 км/ч. В грузовике находились металлические пластины. Во время движения водитель потянулся за пачкой сигарет, лежавшей с правой стороны, в результате чего отвлекся от управления и почувствовал удар спереди. Подняв голову, он увидел, что врезался в автомобиль.