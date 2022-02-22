В ДТП в Свердловской области погибли водитель и пассажир легковушки
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Нижнетуринском городском округе около поселка Ис в результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
ДТП произошло днем 28 февраля на технологическом проезде ведомственной дороги Лялинского линейно-производственного управления. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21043 двигался со стороны поселка Ис в сторону ЛПУ и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Урал».
В результате ДТП в горбольницу Нижней Туры доставили 38-летнего водителя и 61-летнего пассажира легковушки. В медучреждении оба мужчины скончались от полученных травм.
Как пояснил 29-летний водитель грузовика, он ехал на служебном автомобиле с компрессорной станции «Лялинская» в Нижней Туре со скоростью около 60 км/ч и неожиданно увидел двигающуюся ему навстречу с горы машину, которая выехала из-за поворота и стала «вилять» на дороге. Водитель грузовика пытался вывернуть руль и уйти от столкновения, однако «четверку» развернуло, и она левым боком столкнулась с самосвалом.
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Сотрудники ГИБДД установили, что водитель легковушки не использовал ремень безопасности. После столкновения мужчину выкинуло из машины.
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ДТП произошло днем 28 февраля на технологическом проезде ведомственной дороги Лялинского линейно-производственного управления. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21043 двигался со стороны поселка Ис в сторону ЛПУ и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Урал».
В результате ДТП в горбольницу Нижней Туры доставили 38-летнего водителя и 61-летнего пассажира легковушки. В медучреждении оба мужчины скончались от полученных травм.
Как пояснил 29-летний водитель грузовика, он ехал на служебном автомобиле с компрессорной станции «Лялинская» в Нижней Туре со скоростью около 60 км/ч и неожиданно увидел двигающуюся ему навстречу с горы машину, которая выехала из-за поворота и стала «вилять» на дороге. Водитель грузовика пытался вывернуть руль и уйти от столкновения, однако «четверку» развернуло, и она левым боком столкнулась с самосвалом.
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Сотрудники ГИБДД установили, что водитель легковушки не использовал ремень безопасности. После столкновения мужчину выкинуло из машины.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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