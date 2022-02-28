Волна лжеминирования накрыла детсады Екатеринбурга
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Детские сады Екатеринбурга накрыла волна лжеминирования. Информацию подтвердили в департаменте образования города.
Как сообщили в департаменте, по детским садам массово разослали сообщения о минировании. Об инциденте оповестили все спецслужбы.
Напомним, что в январе сразу после новогодних каникул школы Екатеринбурга массово эвакуировали из-за сообщений о минировании. Сообщения о бомбе поступали также в вузы, колледжи и техникумы. Подозреваемого в серии лжеминирований задержали. Им оказался ученик одной из школ города. В ФСБ заявили, что у подростка был зарубежный куратор.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Как сообщили в департаменте, по детским садам массово разослали сообщения о минировании. Об инциденте оповестили все спецслужбы.
«Также осмотр помещений и территорий ведется силами сотрудников детских садов», – добавили в департаменте.
Напомним, что в январе сразу после новогодних каникул школы Екатеринбурга массово эвакуировали из-за сообщений о минировании. Сообщения о бомбе поступали также в вузы, колледжи и техникумы. Подозреваемого в серии лжеминирований задержали. Им оказался ученик одной из школ города. В ФСБ заявили, что у подростка был зарубежный куратор.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал
28 февраля 2022
28 февраля 2022
В Екатеринбурге объявили сбор вещей и продуктов для арестованных на стихийных акциях протеста
28 февраля 2022
28 февраля 2022
Более семи тысяч тонн снега вывезли за выходные из Екатеринбурга
28 февраля 2022
28 февраля 2022