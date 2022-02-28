Жительница Екатеринбурга получила травму из-за падения наледи
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге женщина травмировалась из-за падения на нее наледи на улице Санаторной. Инцидент произошел вчера, 28 февраля, около 20:00.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, прибывшие на место сотрудники скорой помощи увезли пострадавшую в больницу.
По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента и степень тяжести вреда, причиненного здоровью женщины.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, прибывшие на место сотрудники скорой помощи увезли пострадавшую в больницу.
По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента и степень тяжести вреда, причиненного здоровью женщины.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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