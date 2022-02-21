В двух ДТП в Екатеринбурге пострадали трое детей
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге за день произошло два ДТП, в которых пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Первая авария произошла в районе дома №12 по улице Кировградская. Водитель Skoda Rapid при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Kalina, который ехал по главной дороге, и допустил с ним столкновение.
В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира Lada – 10-летняя девочка и 13-летний мальчик. Так как в момент аварии все были пристегнуты ремнями безопасности, серьезных травм удалось избежать.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Еще одна авария произошла на улице Хохрякова. По предварительной информации, водитель Daewoo Matiz ехал по улице Куйбышева со стороны 8 Марта и при совершении разворота на перекрестке с Хохрякова не уступил дорогу и допустил столкновение с Ford Focus.
В ДГКБ №9 в результате аварии доставили полуторагодовалого мальчика – пассажира Ford. После осмотра медиками его отпустили домой.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Первая авария произошла в районе дома №12 по улице Кировградская. Водитель Skoda Rapid при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Kalina, который ехал по главной дороге, и допустил с ним столкновение.
В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира Lada – 10-летняя девочка и 13-летний мальчик. Так как в момент аварии все были пристегнуты ремнями безопасности, серьезных травм удалось избежать.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Еще одна авария произошла на улице Хохрякова. По предварительной информации, водитель Daewoo Matiz ехал по улице Куйбышева со стороны 8 Марта и при совершении разворота на перекрестке с Хохрякова не уступил дорогу и допустил столкновение с Ford Focus.
В ДГКБ №9 в результате аварии доставили полуторагодовалого мальчика – пассажира Ford. После осмотра медиками его отпустили домой.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В столкновении двух иномарок в Полевском пострадали три человека
22 февраля 2022
22 февраля 2022
На пешеходном переходе в Екатеринбурге автомобиль сбил подростка
25 февраля 2022
25 февраля 2022