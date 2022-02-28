В Екатеринбурге в сгоревшем бараке нашли человеческие останки
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге после пожара в деревянном бараке по улице Отдыха нашли человеческие останки. Следственный комитет организовал проверку.
Как уточнил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в дежурную часть отдела полиции №2 вчера дважды поступал тревожный сигнал с микрорайона, где произошло ЧП. Сначала в 15:21 поступил сигнал о возгорании старого дома, а в 20:14 – об обнаружении в эпицентре пожара человеческих ребер и черепа.
Дом был уже расселен и готовился под снос. Однако, по предварительной информации, в двух квартирах этого жилища еще могли быть люди.
Сотрудники МВД, МЧС и СКР сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют, носит ли инцидент криминальный характер.
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Как уточнил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в дежурную часть отдела полиции №2 вчера дважды поступал тревожный сигнал с микрорайона, где произошло ЧП. Сначала в 15:21 поступил сигнал о возгорании старого дома, а в 20:14 – об обнаружении в эпицентре пожара человеческих ребер и черепа.
Дом был уже расселен и готовился под снос. Однако, по предварительной информации, в двух квартирах этого жилища еще могли быть люди.
Сотрудники МВД, МЧС и СКР сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют, носит ли инцидент криминальный характер.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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