В аэропорту Кольцово сработала пожарная тревога
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 28 февраля, в екатеринбургском аэропорту Кольцово сработала пожарная тревога. Однако оказалось, что бояться нечего.
Как рассказали в пресс-службе Кольцово, что никаких ЧП в аэропорту не произошло. Сегодня была плановая проверка систем противопожарной сигнализации.
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Как рассказали в пресс-службе Кольцово, что никаких ЧП в аэропорту не произошло. Сегодня была плановая проверка систем противопожарной сигнализации.
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