В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня, 28 февраля, из Северного автовокзала эвакуировали посетителей и сотрудников.
По предварительной информации, эвакуация автовокзала связана с поступившим сообщением о минировании.
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По предварительной информации, эвакуация автовокзала связана с поступившим сообщением о минировании.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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