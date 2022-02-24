Ночью в Екатеринбурге 30 огнеборцев тушили крупный пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Крупный пожар произошел сегодня на улице Расковой в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании поступило в 01:56.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что на площади 100 квадратных метров сгорели надворные постройки и частный жилой дом на двух хозяев.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В тушении пожара принимали участие 30 огнеборцев. Открытое горение удалось ликвидировать только в 03:24. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 05:18.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что на площади 100 квадратных метров сгорели надворные постройки и частный жилой дом на двух хозяев.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В тушении пожара принимали участие 30 огнеборцев. Открытое горение удалось ликвидировать только в 03:24. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 05:18.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 15 человек
24 февраля 2022
24 февраля 2022
Ночью в Екатеринбурге сгорели два автомобиля
21 февраля 2022
21 февраля 2022
При пожаре в пятиэтажке в Верхней Салде пострадал человек
25 февраля 2022
25 февраля 2022
Еще у 4 554 свердловчан подтвердился COVID-19
26 февраля 2022
26 февраля 2022